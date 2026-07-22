Scatta il divieto di tenere gli animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti o altri spazi esterni esposti al sole dalle ore 9,30 alle 19,30. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento, Michele Sodano, dopo quanto è accaduto a Sciacca dove sono morti quattro cuccioli mentre la mamma con altri due cuccioli sono finiti in clinica, lasciati sul terrazzo di casa sotto un sole cocente dal proprietario poi denunciato.

Il provvedimento è stato attuato “sulla base delle elevate temperature e ondate di calore che stanno interessando l’Agrigentino e che possono determinare grave disagio o pericolo per gli animali. L’esposizione prolungata al sole e al calore, in assenza di adeguati ripari e l’indisponibilità di acqua possono provocare disidratazione, sofferenza, colpi di calore e, nei casi più gravi, la morte degli animali”.

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