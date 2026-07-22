Le fiamme che da ore interessano diverse zone della Sicilia stanno mettendo sotto pressione anche la rete viaria dell’Isola. Le squadre Anas sono impegnate in un’attività continua di monitoraggio e intervento per garantire la sicurezza della circolazione e affrontare le criticità provocate dagli incendi lungo strade e autostrade.

Al centro delle operazioni ci sono i cantonieri, impegnati sul territorio per presidiare le arterie interessate dai roghi, collaborare con gli altri enti coinvolti nell’emergenza e verificare le condizioni di sicurezza prima della riapertura al traffico.

L’intervento sull’A19

Particolarmente impegnativa la giornata di ieri lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Irosa e Tremonzelli, dove un incendio ha interessato la vegetazione ai margini della carreggiata. Le squadre Anas hanno operato per l’intera giornata, affiancando i soccorritori impegnati nelle operazioni di spegnimento e controllando costantemente lo stato della sede stradale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.

Altri roghi e chiusure temporanee

Anche oggi l’emergenza ha interessato numerosi punti della rete viaria siciliana. Gli incendi hanno coinvolto la strada statale 186 “Di Monreale”, la statale 118 “Corleonese Agrigentina” e la statale 189 “Della Valle del Platani”. In alcuni casi, per salvaguardare l’incolumità degli automobilisti e del personale impegnato nelle operazioni, è stato necessario disporre la chiusura temporanea delle arterie.

Il presidio sul territorio

L’attività dei cantonieri rappresenta uno degli elementi chiave nella gestione delle emergenze sulla rete stradale. Gli operatori lavorano in stretto coordinamento con Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione civile e gli altri soggetti coinvolti, assicurando un presidio costante fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e della regolare percorribilità delle strade.

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