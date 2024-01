Il Teatro Pirandello è pervaso da un’emozione palpabile in attesa dello spettacolo “Il Vedovo Allegro”, protagonista Carlo Buccirosso. Lo spettacolo è in cartellone martedì 23 alle 21 e in replica mercoledì 24 alle 17:30.

La trama avvincente narra la storia di Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco, alle prese con la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento del suo negozio di antiquariato. La minaccia di esproprio da parte della banca per i mancati pagamenti accentua la sua lotta quotidiana.

La vita di Cosimo si anima grazie a Salvatore, il bizzarro custode del palazzo, e i suoi due figli Ninuccio e Angelina. La presenza di Virginia, giovane trasformista di cinema e teatro, porta una ventata di spensieratezza. Tuttavia, le vicende della coppia Tomacelli, vicini di casa con un drammatico segreto, complicano ulteriormente la vita di Cosimo.

La storia si dipana attraverso i consigli del dottor De Angelis, ginecologo del quarto piano, e le disavventure di Cosimo nel cercare una via di scampo dal baratro che lo circonda da anni.

“Il Vedovo Allegro” promette di regalare al pubblico una commedia ricca di situazioni esilaranti, svelando se l’inquilino del terzo piano riuscirà ad uscire dal baratro nel quale è sprofondato. Un appuntamento da non perdere, dove il talento di Carlo Buccirosso si fonde con una trama coinvolgente.

Biglietti disponibili online