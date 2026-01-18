Prima vittoria dell’anno al Palamoncada e lo fa in modo fragoroso la Fortitudo Agrigento, che travolge Casale con un perentorio 101-77, mandando un segnale forte al campionato e al proprio pubblico.

Una Fortitudo cinica, precisa e affamata, sempre avanti nel punteggio, capace di imporre ritmo e intensità su ogni possesso. I giganti non mollano mai, sono su ogni pallone, in attacco e in difesa, toccando anche il +24 massimo vantaggio in una serata praticamente perfetta.

Casale prova a riavvicinarsi soltanto nel terzo quarto, ma senza mai riuscire a mettere davvero in discussione l’inerzia della partita. I ragazzi di coach Devis Cagnardi restano lucidi, ordinati e determinati, controllando il match fino alla sirena finale e divertendo un Palamoncada caldo e partecipe, capace di sostenere e trascinare la squadra nei momenti chiave.

È una vittoria corale, ma con una prestazione che spicca su tutte: Alberto Conti è semplicemente dirompente, chiudendo con 37 punti e prendendosi la scena con personalità e qualità. Nota speciale anche per il giovane Andrea Ambrogio, che firma i suoi primi due punti in Serie B, accolti dall’applauso convinto del pubblico.

Archiviata la festa, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica prossima trasferta, con la consapevolezza di aver ritrovato solidità, entusiasmo e fiducia.

AMUNI.

Tabellini – Fortitudo Agrigento:

Ambrogio 2, Orrego, Grani 4, Conti 37, Chiarastella 3, Martini 6, Querci 17, Zampogna 12, Douvier 16, Viglianisi 4.

