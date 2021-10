Il report dell’Asp: “Il covid circola in maniera minore ma colpisce soprattutto gli adolescenti” (VIDEO)

200 casi in media a settimana, il virus , anche se in maniera minore, continua a circolare in provincia di Agrigento e colpisce maggiormente gli adolescenti. La situazione negli ospedali: 5 ricoverati in medicina a Ribera, unico rimasto attivo per il covid, due in rianimazione. I dati sono del commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, nel consueto report settimanale sull’andamento della pandemia.

Vaccini: quasi l’83% di vaccinati con una sola dose e quasi l’80% di immunizzati.

Tre comuni, Ravanusa, Palma di Montechiaro e Licata, richiedono ancora attenzione, “i comuni che non hanno il 70% di immunizzati potrebbero rischiare la chiusura”, ricorda Zappia.