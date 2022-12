L’associazione John Belushi – ARCI di Agrigento e Dacánto tornano con la “missione baratto”. Il 27 dicembre prossimo quando ormai i regali di Natale saranno scartati e quello che, magari, non è proprio piaciuto, sarà conservato in un cassetto e lasciato lì per anni, si potrebbe potrebbe condividere. L’iniziativa è in programma alle 20 nei locali di Dacànto, in via Atenea, ad Agrigento. Un autentico momento di scambio locale utile in questi tempi di disagio economico