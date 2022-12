Una piattaforma per aiutare studentesse e studenti a orientarsi nel mondo del lavoro

Unioncamere , nell’ambito di Job&Orienta, ha reso disponibile excelsiorienta, la nuova piattaforma ideata per aiutare studentesse e studenti a orientarsi nel mondo del lavoro. Il nuovo sito rappresenta una guida digitale rivolta a studenti, docenti e famiglie con lo scopo di favorire il collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro.La piattaforma excelsiorienta è aperta a tutti senza registrazione ed è fruibile su smartphone, tablet e pc collegandosi all’indirizzo https://excelsiorienta.unioncamere.it . Excelsiorienta si avvale dei dati del Sistema Informativo Excelsior per guidare l’utente nei diversi ambiti dell’orientamento all’istruzione e al lavoro. Si tratta di uno strumento di grande utilità per gli studenti, le famiglie, i docenti e le scuole, anche alla luce della lettera che il Ministro Valditara ha inviato nei giorni scorsi a tutte le scuole.