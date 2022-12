Carabinieri, il comandante Stingo: “Divertirsi sì ma con consapevolezza.”

“Purtroppo nella nostra comunità abbiamo registrato un disagio sociale che, molto spesso si è trasformato in azioni criminali, con omicidi che non sono riconducibili alla criminalità organizzata, ma ad azioni violente di persone che avrebbero bisogno di essere supportate”. Lo dice il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo, a margine del tradizionale scambio di auguri con la stampa.

Il messaggio più importante lo rivolge ai giovani, a loro chiede maggiore attenzione per le festività natalizie, e non solo: “State attenti all’uso eccessivo di alcool e tenete lontani le sostanze stupefacenti- continua il col. Stingo -. Devono essere feste serene e rilassanti, abbiamo tantissimi incidenti che coinvolgono i giovani già dalle prime ore del mattino. Divertirsi sì ma con consapevolezza”.

Un secondo messaggio il comandante lo rivolge ai genitori: “ Teneteli d’occhio, non lasciate troppi spazi. I ragazzi devono divertirsi ma anche essere controllati.” E alla domanda “che 2022 è stato?” il colonnello Stingo risponde: “Un disagio sociale trasformato in azioni criminali. Azioni violente di persone che avrebbero bisogno di essere supportate , le istituzioni posso fare sicuramente di più ma è necessario che le famiglie agiscano in maniera più profonda per evitare che disagi personali si trasformino in violenza”.