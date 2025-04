Il Recupero del “Bosco di Mandorli” in Contrada San Nicola: Un Progetto di Sostenibilità Agroecologica

L’Azienda Agricola Biologica del Dott. Agr. Lo Pilato Giuseppe nasce nel 2005 su due aree demaniali situate nel Poggio San Nicola e nella vicina Contrada San Marco. Nel 2010, l’azienda si espande con l’acquisizione di un terzo fondo sito in Contrada Donfanti, per un totale di circa 19 ettari di superficie coltivata, di cui 7,5 ettari ad uliveti e 8,5 ettari a mandorleti.

Le colture iniziali erano in completo stato improduttivo a causa dell’abbandono colturale protratto nel tempo, con vaste aree di oliveto gravemente danneggiate da incendi ripetuti e mandorleti con piante senescenti e impianti diradati. Dopo circa dieci anni di duro lavoro, l’oliveto è tornato produttivo, mentre il mandorleto ha continuato a soffrire a causa della scarsa produttività, rendendo la sua gestione difficile sotto il profilo della sostenibilità economica.

Il progetto che oggi presentiamo ha come obiettivo il recupero di questa vasta area a mandorleto tradizionale, che il grande Luigi Pirandello definì un “Bosco di Mandorli”. L’intento è di preservare non solo i valori storici e paesaggistici dell’area, ma anche la ricca biodiversità, caratterizzata dalle antiche varietà di mandorlo siciliane, molte delle quali sono ormai scomparse dalle nostre campagne. Qui, tuttavia, queste varietà continuano a essere custodite come un lascito prezioso del passato.

Nel mese di febbraio, con la partecipazione del Lions Club, sono stati messi a dimora 100 alberelli di mandorlo amaro, destinati a essere innestati con varietà prelevate dagli alberi storici, ormai prossimi alla fine della loro vita. Questo gesto simbolico segna l’avvio del progetto di recupero dell’intera area coltivata.

Il prossimo passo fondamentale è la costituzione del “Tavolo multidisciplinare di progettazione agroecologica”, che darà avvio all’impegno più significativo di questa iniziativa. L’obiettivo iniziale è di studiare i caratteri agroambientali di quest’area di antica produzione agricola, per progettare successivamente il recupero agronomico del paesaggio, facendo riferimento alle Pratiche Agroecologiche della L.R. 21 del 19/07/2021. Questa legge si occupa di agroecologia, tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani, e sarà fondamentale per il futuro del progetto.

Infine, verrà elaborato un piano di gestione per la coltivazione agroecologica del “Bosco di Mandorli di Contrada San Nicola”, con l’obiettivo di curare gli aspetti produttivi e ambientali nel segno della sostenibilità ecologica.

Il progetto rappresenta un importante contributo culturale, scientifico e professionale, proponendo nuove idee e pratiche per sviluppare un’agricoltura che superi le criticità della monocoltura e dell’intensificazione colturale. L’intento è di favorire un cambiamento orientato alla transizione ecologica della nostra economia, rispettando l’ambiente e valorizzando la tradizione agricola siciliana.

