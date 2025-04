Le Giornate FAI di Primavera 2025 ad Agrigento si sono concluse con un grande successo, consolidando il legame tra il Fondo per l’Ambiente Italiano e l’Arma dei Carabinieri, in un’edizione che resterà nella memoria di tutti i partecipanti. Tra i Beni più visitati, spicca il Palazzo Vadalà, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, che ha aperto le sue porte a centinaia di visitatori, facendo da cornice a un evento che, nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, ha reso ancora più forte la collaborazione tra il Comando Generale dell’Arma e il FAI, grazie al Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019. Un protocollo che ha come obiettivo la promozione della tutela ambientale, paesaggistica e culturale.

L’edizione di quest’anno delle Giornate FAI di Primavera ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi studenti, delle Classi amiche del FAI, di tanti giovani, appassionati Apprendisti Ciceroni, e di una moltitudine di bambini allegri e curiosi. Ma non solo: anche i tanti turisti e visitatori che, con attenzione e ammirazione, hanno affollato i siti aperti per l’occasione, confermando la grande affluenza e l’interesse crescente verso questi eventi culturali.

Per rivivere i momenti più significativi dell’evento, è stato realizzato un video dal regista Andrea Vanadia, girato all’interno della prestigiosa Caserma Biagio Pistone. La clip vuole essere un omaggio a tutti coloro che hanno contribuito al successo delle Giornate FAI, ma anche un sincero tributo alla calorosa accoglienza e all’ospitalità che i Carabinieri hanno riservato ai loro ospiti. Questo gesto ha ulteriormente rafforzato il senso di vicinanza alla gente, dimostrando come la cultura possa essere anche un’occasione di condivisione e di relazione tra le istituzioni e la comunità.

In conclusione, le Giornate FAI di Primavera 2025 ad Agrigento si confermano un evento di grande rilevanza, che continua a crescere ogni anno, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturale della città, in un anno che promette di essere ricco di iniziative e opportunità per il territorio.

