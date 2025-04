La stagione del beach club tra i più esclusivi della Sicilia riparte il 12 aprile, proprio in occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, con la riapertura di Cala Manbrù. Un angolo di paradiso nella costa di Siculiana, che continua a distinguersi per l’offerta di benessere, relax e sport, confermandosi come punto di riferimento per chi cerca una vacanza all’insegna della qualità e della natura.

“Per accogliere i primi ospiti, saremo operativi con il nostro Ristorante e il nostro – Speciale PASS – per l’intera giornata a Cala Manbrù,” annuncia la direzione. Questo speciale pacchetto, disponibile al prezzo di €15,00 per due persone, include l’affitto di due lettini, un welcome con granita, doccia e parcheggio. Un’offerta ideale per chi desidera godersi una giornata di sole e mare senza rinunciare al comfort e ai servizi esclusivi del club.

Cala Manbrù è molto più di un semplice stabilimento balneare: si tratta di un’esperienza che unisce benessere e sport in un contesto naturale unico. Sviluppato su 10.000 metri quadrati, il beach club continua ad evolversi, mantenendo saldo il suo DNA: uno stile di vita che coniuga buon cibo, attività sportive, relax e divertimento. Nel 2024, Cala Manbrù è stato premiato tra i migliori Beach Club d’Italia, con l’ambito riconoscimento di 3 ombrelloni.

“Da quando abbiamo iniziato questa avventura, il nostro obiettivo è stato quello di diventare un punto di riferimento per chi cerca un approccio sano al mare, alla natura e allo sport. Oggi, vogliamo che le persone vivano l’esperienza Cala Manbrù come un’opportunità di benessere totale”, raccontano i fondatori.

Un altro punto di forza del club è senza dubbio la posizione privilegiata. Cala Manbrù offre una splendida spiaggia di sabbia fine, con una vista mozzafiato sul Monte Stella, una parete rocciosa di Selinite, alta 150 metri, che si adagia sulla spiaggia e rappresenta il confine con la Riserva Naturale di Torre Salsa. Questo angolo geologico e naturale, protetto dal vento, garantisce un mare calmo per tutta la stagione, rendendo il soggiorno ancora più piacevole.

Le Novità Enogastronomiche

Il Ristorante di Cala Manbrù, sotto la guida dello chef Domenico Benfante, continua a proporre una cucina mediterranea che valorizza i prodotti freschi e genuini del territorio. Il menù si arricchisce di piatti a base di pesce fresco, ma anche opzioni vegetariane e per celiaci. Tra le novità di questa primavera, si segnala la possibilità di consumare alcuni piatti in spiaggia o sulla terrazza, un’opzione perfetta per chi cerca un pranzo veloce e salutare con vista sul mare.

Sport & Benessere

Non solo mare, ma anche sport e benessere a Cala Manbrù. Quest’anno, il beach club ha introdotto nuove attività in spiaggia, grazie agli animatori sportivi della struttura, tra cui beach volley, beach soccer e beach tennis. Per gli amanti delle attività all’aria aperta, confermate anche le esperienze di SUP e kayak, immersioni battesimo del sub, tour in e-bike, trekking marino a Torre Salsa e un’adrenalinica esperienza in catamarano. Un mix perfetto per chi desidera combinare relax e attività fisica.

Con la riapertura di Cala Manbrù, la stagione 2025 si preannuncia ricca di novità e opportunità per tutti coloro che vogliono vivere una vacanza esclusiva, tra mare, natura e benessere, nel cuore della splendida Sicilia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp