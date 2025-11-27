Alfonso Sanfilippo, il Re di Girgenti che trasforma la gastronomia in un Brand (e nell’antidieta più amata della città)

«Mi hanno detto una volta che non bisogna mai fare la spesa quando si ha fame. Qui è peggio: siamo nel regno dell’antidieta».

È con questa battuta che si apre la nostra chiacchierata con Alfonso Sanfilippo, patròn del celebre ristorante Re di Girgenti, oggi protagonista di una delle espansioni gastronomiche più sorprendenti degli ultimi anni in città.

Accanto a lui non c’è il socio storico Francesco Di Caro – «non viene perché si vergogna delle telecamere» scherza Alfonso – ma c’è tutto il racconto di un progetto cresciuto in fretta, forse persino troppo: «San Leone è stato un test, ed è andato benissimo. Ci serviva per capire un mondo nuovo. Poi alcune cose ci hanno fatto correre un po’, forse troppo velocemente».

La grande svolta: l’ex Palazzo Standa rinasce

Oggi quella corsa ha un nome e un indirizzo: l’ex Palazzo Standa, sopra il Conad, uno dei luoghi storici di Agrigento per intere generazioni.

Alfonso e il suo team l’hanno trasformato in una grande area gastronomica con tanti posti a sedere – «molti di più rispetto a San Leone» – e un’offerta che la sera si allarga fino a diventare pizzeria, hamburgheria, primi e secondi espressi, un vero bistrot contemporaneo.

È la Sicilia che si rinnova senza tradirsi: maioliche, colori freschi, atmosfera familiare e un’identità visiva che unisce tutti i punti vendita del brand Re di Girgenti.

Il nuovo bar al Centro Commerciale Città dei Templi

E non finisce qui.

Accanto al Conad del centro commerciale, Alfonso ha aperto un nuovo spazio: bar, colazione artigianale, aperitivi, gastronomia e da due settimane anche pasticceria, grazie alla collaborazione con il maestro Giovanni Mangione, nome storico della pasticceria agrigentina.

«Siamo molto contenti, ma la dieta ne soffre» ride Alfonso, mentre sui banconi sfilano brioche, torte moderne e dolci tradizionali.

Pane caldo, forno interno e chilometro zero

Qui si panifica ogni giorno.

«Il pane che trovate alla Conad lo facciamo noi» spiega. «E lo distribuiamo anche in altri punti della città».

Poi parla delle sue tre figlie e della vita impegnata che cresce insieme ai locali: «Avevo pochi impegni… quindi ho detto: aggiungiamone altri», racconta con ironia.

San Leone: da lì è cominciato tutto

Il racconto ritorna all’inizio, a San Leone, il primo vero laboratorio gastronomico del gruppo.

È lì che Alfonso e Francesco hanno costruito il loro stile: cucina leggera, niente soffritti, verdure fresche, materie prime di altissima qualità, e una squadra che oggi include anche la compagna dello chef, cuoca di grande esperienza con anni trascorsi da Perbellini.

«Il segreto è la squadra» dice Alfonso. «Senza una buona squadra non vai da nessuna parte. Noi non abbiamo il dono della quadribrituità – ormai siamo su quattro punti – quindi servono collaboratori veri».

Il Natale secondo Re di Girgenti

Con le feste alle porte, Alfonso annuncia che il ristorante resterà chiuso il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio, ma l’asporto sarà attivo come da tradizione: cardi fritti, baccalà, specialità della casa.

E poi gli arancini di Santa Lucia, «dietetici» – cioè fritti, preciserà subito ridendo – e tutta quella ritualità gastronomica che in Sicilia profuma di casa.

Tra scaffali e profumi spunta anche l’Amaro del Re, un amaro agli agrumi nato per scherzo e diventato un prodotto amatissimo.

«Gli agrumi vengono dal giardino della Colimpetra» racconta. «È un chilometro 0,5».

È l’ennesima prova che quando Alfonso mette mano a qualcosa, quella cosa spesso cresce, respira, si trasforma in racconto.

La storia di Alfonso non nasce nella ristorazione, ma ci arriva con la determinazione di chi riconosce la propria strada quando la incontra. Il suo percorso inizia quando rileva il Ristorante Re di Girgenti, uno dei locali più suggestivi della città, affacciato direttamente sulla Valle dei Templi.

È lì, tra il panorama che cambia colore al tramonto e una cucina che racconta la Sicilia autentica, che Alfonso scopre – e coltiva – l’amore per questo mestiere.

Appassionato di cucina siciliana e profondo conoscitore di vini, tanto da diventare sommelier, trasforma quel ristorante panoramico in un laboratorio di idee, tradizione e intuizioni. Da quel primo passo nasce un marchio che oggi è diventato un vero brand, riconosciuto, dinamico, in continua espansione.

Un nome che non indica più soltanto un ristorante, ma un modo di interpretare il cibo, l’accoglienza e la città.

Un impero gastronomico che parla la lingua della Sicilia

Da San Leone all’ex Palazzo Standa, dal bar del centro commerciale al ristorante panoramico, quella di Alfonso Sanfilippo non è un’espansione qualunque: è la costruzione di un vero ecosistema del gusto, un luogo dove tradizione, qualità e ironia convivono senza prendersi troppo sul serio.

«Invitiamo tutti a venire a provare le nuove cose» dice alla fine.

E in effetti è impossibile resistere.

Perché quando entri nel mondo del Re di Girgenti, una cosa è sicura: la dieta può aspettare.

