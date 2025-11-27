Da Palermo in viaggio verso Agrigento dopo essersi riforniti di droga. I carabinieri della Stazione di Lercara Friddi, durante un servizio di controllo lungo la statale 189, hanno arrestato due giovani immigrati. Fermati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi tra cocaina, marijuana e hashish e della somma di 870 euro. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati convalidati dal gip del tribunale di Palermo.

