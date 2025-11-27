L’evento formativo proposto dal dirigente delle Professioni Sanitarie di Riabilitazione dell’Asp di Agrigento, Domenico Contino, con l’approvazione della Direzione strategica nel Piano Formativo Aziendale del 2025, è stato organizzato in collaborazione con la dirigente dell’Ufficio Formazione Aziendale, Letizia Drogo e con il direttore dell’UoC di Medicina Riabilitativa del Po di Agrigento, Fausto Crapanzano, registrando un’interessata partecipazione di fisioterapisti e medici dell’Azienda. Il corso tenuto da Michele Romano e Razvan Caludiu Muresan, docenti di esperienza internazionale, certificati da Isico (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale), si è prefissato gli obiettivi di:

-Potenziare le competenze specifiche sulle patologie vertebrali dell’età evolutiva come la scoliosi. -Favorire un approccio terapeutico riabilitativo validato scientificamente, rispondendo con efficacia ed efficienza, alla richiesta proveniente dall’utenza.

-Promuovere la prevenzione della scoliosi e la riabilitazione dei pazienti che ne sono affetti.

-Garantire la progettazione di programmi di intervento, dalla valutazione al trattamento riabilitativo, efficaci ed efficienti, basate sulle più recenti Linee Guida nazionali e internazionali.

Ed ancora:

-Promuovere la presa in carico e la gestione multidisciplinare del paziente con scoliosi sia dell’età evolutiva, che negli adulti, secondo l’approccio validato scientificamente Seas.

-Potenziare l’accesso dei pazienti con scoliosi, all’interno dei servizi di riabilitazione dell’Azienda, offrendo modelli di cura innovativi.

