Tra le Eccellenze Agrigentine: Marilena Patti incontra Alfonso Sanfilippo, il ristoratore di successo di ‘Il Re di Girgenti’ nella Valle dei Templi

Continua il viaggio alla scoperta di personaggi, imprenditori, eccellenze del territorio che hanno deciso di investire le loro energie e la loro passione nel territorio agrigentino. Marilena Patti ha incontrato Alfonso Sanfilippo titolare de “Il Re di Girgenti”, ristorante nel cuore della Valle dei Templi. Alfonso racconta di come la sua passione per la cucina, lo ha portato a cambiare lavoro e a scegliere la ristorazione. Sanfilippo spiega il segreto di un successo costruito con dedizione e sacrifici, raccontando come alla base di un progetto che continua negli anni, ci sia sempre la scelta di valorizzare e nel suo caso anche di produrre, prodotti del territorio. Dal vino, all’ olio, ma anche dalla produzione di un amaro e dall’affiatamento di un gruppo di lavoro, passa il gradimento da parte dei tanti che negli anni hanno scelto e continuano a scegliere la qualità de ‘Il Re di Girgenti”.