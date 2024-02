Nonostante fosse ubriaco e sotto gli effetti di stupefacenti si è messo alla guida di un’auto. Poco dopo è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. E alla vista dei carabinieri ha mostrato un atteggiamento aggressivo e minaccioso fornendo false generalità.

Il protagonista della vicenda è un quarantenne impiegato di Ravanusa, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per i reati di guida sotto l’influenza dell’alcool, guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, resistenza a un Pubblico ufficiale e falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico ufficiale sulla identita’..

Il sinistro è accaduto, l’altra notte, lungo il viale Lauricella all’altezza di corso Aldo Moro. All’arrivo della pattuglia di carabinieri e avviati i controlli, il quarantenne, all’improvviso, in preda ad uno stato di alterazione psico-fisico, ha fornito false generalità ed ha opposto resistenza. Portato in ospedale, gli esami hanno dato conferma: era ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida.