Commozione per la scomparsa di Giuseppe Noto, 93 anni, originario di Cattolica Eraclea ma dagli anni settanta residente ad Agrigento, dove ha ricoperto prestigiose cariche pubbliche raggiungendo altissimi livelli professionali. Commendatore della Repubblica Italiana, Consigliere Censore della Banca d’Italia, Giudice tributario, presidente del Rotary, assessore del comune di Agrigento, la sua figura viene in modo particolare associata al prestigioso ruolo dello storico Intendente di Finanza, carica nella quale le sue doti di uomo preparato, onesto, comprensivo e ligio si sono al meglio svelate e per la quale, in tantissimi, lo ricordano. Alla famiglia le condoglianze del direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio, e dell’intero staff.