Agrigento Capitale della Cultura 2025: il ruolo chiave della Questura nella sicurezza degli eventi

A meno di quaranta giorni dall’inizio di Agrigento Capitale della Cultura 2025, il questore Tommaso Palumbo si prepara a coordinare la Polizia di Stato per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante un anno ricco di manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. Tra gli eventi in programma, spicca la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il questore Palumbo sottolinea che la Questura è impegnata non solo nella gestione dell’ordine pubblico durante gli eventi, ma anche nell’analisi preventiva di eventuali fenomeni che potrebbero disturbare il regolare svolgimento delle manifestazioni. «Sarà un lungo anno di incontri, riunioni e verifiche, in cui dovremo essere pronti a far fronte a tutte le sfide che potrebbero presentarsi», afferma il questore. La Polizia di Stato, inoltre, non sarà solo un elemento di supporto per la sicurezza, ma anche parte attiva di questo evento storico, come dimostrato dalla recente apertura della caserma Anghelone e del sito archeologico reso accessibile alla popolazione, un segno tangibile del contributo della Questura al successo di Agrigento Capitale della Cultura.

Il lavoro della Questura, come evidenziato da Palumbo, comporterà uno sforzo considerevole, non solo nelle attività di intelligence per monitorare e prevenire potenziali minacce, ma anche nelle operazioni di sicurezza durante ogni singolo evento. La Polizia di Stato, inoltre, avrà un ruolo cruciale nella gestione della polizia amministrativa, per assicurarsi che tutte le necessarie autorizzazioni siano in regola. Agrigento si prepara quindi a vivere un anno di grandi opportunità, con la Questura pronta a svolgere un ruolo fondamentale per la riuscita degli eventi e la sicurezza di tutti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp