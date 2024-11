Il Liceo Raffaello Politi di Agrigento celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con un’iniziativa simbolica e concreta

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Liceo Raffaello Politi di Agrigento ha scelto di celebrare questa data con una serie di eventi pensati per sensibilizzare la comunità locale e coinvolgere attivamente gli studenti. A partire da lunedì 25 novembre, la scuola darà il via alla “Prevention of Violence Against Women Week”, un’iniziativa che mira a promuovere un cambiamento culturale e sociale profondo, volto a combattere la violenza di genere e gli stereotipi legati ai ruoli maschili e femminili.

La settimana di sensibilizzazione è stata realizzata grazie al patrocinio gratuito del Comune di Agrigento e alla collaborazione della Questura e dell’Arma dei Carabinieri di Agrigento, che hanno supportato l’iniziativa, contribuendo alla creazione di un progetto di protagonismo civico che coinvolge direttamente la cittadinanza. Un simbolo tangibile di questa iniziativa sarà la panchina decorata, che verrà posizionata in una zona centrale della città, lungo la strada adiacente alla stazione dei Carabinieri, di fronte alla Prefettura e alla Questura. Il luogo è stato scelto per la sua visibilità, ma anche per il significato simbolico che rappresenta nella lotta contro la violenza sulle donne.

Le due allieve del Liceo, Francesca Capozza della 5 G Scienze Umane e Federica Gravano della 5 F Scientifico, sotto la supervisione della professoressa Angela Rita Rancatore, docente referente per la Parità di Genere, sono state le artefici della decorazione della panchina. L’opera, pensata per essere sobria e rispettosa delle normative di decoro urbano, trasmette un messaggio di speranza, luce e libertà, diventando un invito visibile e costante a credere nel cambiamento e a dire no alla violenza.

La panchina sarà inaugurata ufficialmente lunedì 25 novembre alle ore 11:00, alla presenza delle autorità locali e delle istituzioni, che contribuiranno a rendere questa giornata ancora più significativa. Durante la cerimonia, verrà apposta una targa commemorativa con un messaggio di sensibilizzazione e di supporto per tutte le vittime di violenza, con l’obiettivo di trasformare questo simbolo in un costante monito contro ogni forma di abuso.

Il programma della giornata inizierà alle ore 9:30 con un incontro presso la Biblioteca La Rocca, durante il quale esperti e relatori affronteranno il tema della violenza di genere da vari punti di vista, cercando di stimolare una riflessione collettiva. Al termine dell’incontro, i partecipanti si sposteranno verso la panchina per i saluti istituzionali e gli interventi previsti, che si concluderanno con un flash mob promosso dalla scuola di danza Arabesque di Denise Grillo, con la partecipazione di alcune allieve del Liceo.

Nel pomeriggio, il Liceo sarà anche partner della manifestazione “Voglio esserci anch’io”, che si terrà al Teatro Pirandello a partire dalle ore 17:30. L’evento, organizzato dal Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento, vedrà la partecipazione di cantanti, musicisti, dell’attore Salvatore Rancatore, e degli allievi della scuola di danza Arabesque. L’evento si propone di utilizzare diverse forme artistiche per sensibilizzare la comunità e coinvolgere direttamente il pubblico, creando un’opportunità di riflessione attraverso l’arte e la cultura.

Con questa iniziativa, il Liceo Raffaello Politi non solo celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ma si fa portavoce di un messaggio forte e chiaro: la lotta contro la violenza di genere è un impegno collettivo che deve coinvolgere ogni individuo, ogni comunità, e ogni istituzione.

