Sono stati bloccati dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, mentre stavano per mettere a segno un furto in un’abitazione di via Silvio Pellico, nel rione del campo sportivo. Un ventottenne e una ventinovenne sono stati arrestati in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati posti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. La coppia è stata immortalata dalle telecamere di un impianto di video sorveglianza mentre stava per forzare la porta d’ingresso dell’abitazione. Non sono però riusciti ad intrufolarsi per il fulmineo intervento degli agenti delle Volanti.

