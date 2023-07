Il Professor Giuseppe Pullara: un modello di istruzione e ispirazione. VIDEO

Il Professor Giuseppe Pullara è un insegnante di matematica che ha guadagnato l’ammirazione e il rispetto degli studenti e dei genitori per la sua capacità di instaurare un rapporto di stima e fiducia che va ben oltre i banchi di scuola. Un esempio di ciò è una toccante lettera che i genitori di alcuni dei suoi studenti dell’ultimo anno hanno scritto al professore poco prima degli esami di maturità. E di lettere con questo tenore all’insegnante del Liceo Statale Martin Luther King di Favara ne sono arrivate tante ma noi ci soffermiamo qui su una di esse.

Nella lettera, i genitori esprimono la loro gratitudine per il contributo che il Professor Pullara ha dato alla crescita e allo sviluppo dei loro figli. Sono riconoscenti per l’attenzione didattica e per il legame umano che si è creato tra il professore e i ragazzi. Sono consapevoli dell’impatto positivo che ha avuto su di loro e affermano che professori come lui dovrebbero esserci in gran numero.

In risposta, il prof ha scritto ai genitori una lettera commovente, riflettendo sul viaggio che hanno intrapreso insieme negli ultimi cinque anni. Ha descritto i loro figli come ragazzi dolci, sensibili e un po’ timidi, sottolineando che la loro timidezza è una caratteristica che aggiunge valore alla loro personalità, in quanto permette loro di provare emozioni in modo intenso.

Pullara ha riconosciuto l’altruismo dei ragazzi, che si sono sempre mostrati disponibili ad aiutare i loro compagni di classe, diventando i loro “assistenti”. Ha espresso il suo orgoglio nel vedere i ragazzi superare le sue aspettative, dicendo che saranno gli allievi che supereranno il loro professore (e ne andrà fiero).

Con amorevolezza e gratitudine, il Professor Pullara ha condiviso con i genitori la sua speranza di aver ispirato i loro figli, insegnando loro valori importanti che vanno al di là della semplice conoscenza. Ha espresso la sua fiducia nel fatto che i ragazzi faranno grandi cose e ha sottolineato la sua convinzione che il mondo sentirà parlare di loro.

Nella lettera, il professore ha espresso la sua passione per l’insegnamento e il suo impegno nel coltivare la curiosità e l’immaginazione dei suoi studenti. Ha affermato che essere insegnanti non è un compito semplice, ma è un’opportunità di accendere la fiamma dell’amore e della speranza nei cuori dei giovani. Ha sottolineato che il suo obiettivo non era solo trasmettere nozioni, ma ispirare i ragazzi ad essere persone migliori.

Infine, il Professor Pullara ha concluso la sua lettera esprimendo la sua gratitudine per aver avuto i ragazzi come suoi studenti e affermando che li porterà sempre nel suo cuore. Ha sottolineato che il reciproco amore tra insegnanti e studenti è il primo passo verso la conoscenza e ha dichiaratoche i ragazzi saranno sempre preziosi per coloro che li conosceranno.

Il Professor Giuseppe Pullara rappresenta un esempio straordinario di insegnante che va oltre l’insegnamento della materia. . Ha insegnato loro l’importanza di affrontare le sfide con coraggio, di credere in se stessi e di perseverare nella ricerca dei propri sogni.