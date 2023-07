Agrigento, 6 luglio 2023 – I tanto attesi saldi estivi prenderanno il via il 6 luglio, segnando l’inizio di una nuova stagione disciplinata dalle nuove regole del Codice del Consumo. Secondo i dati rilevati da Confcommercio Agrigento, la spesa media per famiglia ammonta a 213 euro, registrando un aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

Quest’anno, i saldi estivi saranno caratterizzati da importanti novità. Innanzitutto, sarà introdotta in tutta Italia una data unica di inizio, e in secondo luogo, verranno applicate nuove regole che, secondo le testimonianze di Confcommercio e Federmoda, non comprometteranno la necessità di trasparenza nell’e-commerce. Anzi, si punterà a disciplinare il settore sulla base del principio “stesso mercato, stesse regole”. I saldi rappresentano un’opportunità per i commercianti di riprendersi dopo un anno difficile contrassegnato dall’aumento dei costi energetici e dall’inflazione.

“Nonostante sia necessario essere cauti nel valutare le prospettive di spesa, – afferma Alfonso Valenza, Presidente di Federmoda Agrigento – molti consumatori attendono i saldi per effettuare acquisti mirati, e gli operatori sperano in un cambio di tendenza rispetto alla diminuzione registrata nei mesi scorsi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa fase deve essere vista come l’inizio di una ripartenza, e auspichiamo che si scelgano i negozi di prossimità come vero supporto ai nostri centri urbani, che stanno soffrendo economicamente, ambientalmente e socialmente”.

Tuttavia, a partire dal 6 luglio, il settore della moda non sarà coinvolto solo dai saldi. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice del Consumo e l’applicazione dell’articolo 17 bis, saranno introdotte regole di trasparenza e correttezza per i negozi di vicinato.

“Come associazione di rappresentanza, Confcommercio Agrigento sottolinea l’importanza di seguire le regole per garantire acquisti sicuri e trasparenti”, afferma Giuseppe Caruana, Presidente Provinciale di Confcommercio Agrigento. “I saldi estivi, che si prospettano più chiari, sicuri e trasparenti grazie alle nuove regole, offriranno ai consumatori una maggiore garanzia nel loro diritto di scelta”.

Le novità introdotte nel Codice del Consumo non solo proteggono i consumatori, ma rappresentano anche un’opportunità per i negozi di vicinato, poiché disciplinano finalmente la trasparenza nei confronti dei giganti dell’e-commerce.

FederModa – Confcommercio Agrigento ricorda le regole base dei saldi, che includono la possibilità di cambio del prodotto, a discrezione del negoziante, aseconda del suo stato, l’accettazione delle carte di credito come metodo di pagamento, la vendita di capi stagionali o di moda soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale.

Confcommercio Agrigento augura ai commercianti e ai consumatori una stagione dei saldi proficua e soddisfacente, incoraggiando tutti a seguire le regole e a fare acquisti consapevoli e sicuri.