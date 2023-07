Di Diego Aquisto

Anche nell’agrigentino, mondo cattolico in fermento socio-politico su problematiche importanti. Un fermento di una certa, crescente intensità, che si nota prestando attenzione ad umori e parole che, sempre più chiaramente, è facile cogliere in assemblee ecclesiali, da parte di laici e chierici, come pure, in maniera più elaborata, ma ancora chiara e indubbiamente più tagliente, sfogliando la stampa cattolica più vicina alle classi popolari. Un fenomeno in crescita, soprattutto da qualche tempo a questa parte e che adesso appare abbastanza chiaro. Un fermento che già si notava, prima che Papa Francesco dal Policlinico Gemelli, lo scorso 9 giugno, antivigilia della domenica del Corpus Domini, lanciasse un suo specifico messaggio.

Messaggio lanciato non in un giorno qualsiasi, ma – a nostro giudizio, in un momento particolare, cioè quasi alla vigilia del Corpus Domini, domenica in cui notoriamente dovunque si mobilitano folle di credenti per esprimere pubblicamente la loro fede e rendere omaggio alla presenza reale di Gesù nell’Ostia consacrata. Un messaggio, in cui Papa Francesco ha voluto richiamare tutti a “ri-animare l’Europa” con “una visione politica alta”; visione che per i credenti deve comportare l’unità sulle “questioni in cui sono in gioco valori etici primari e punti importanti della dottrina sociale cristiana”. Parole testuali ! Un invito chiaro che Papa Francesco ha rivolto, anzitutto e direttamente ai membri del gruppo del Partito Popolare europeo, che dal 1999 è il primo partito nel Parlamento di Strasburgo, raggruppando 84 partiti membri, provenienti da 43 Paesi, di cui 27 membri dell’UE. Dal nostro osservatorio agrigentino, guardando all’interno della nostra Italia ed anche della nostra Sicilia , come pure, soprattutto, della nostra stessa provincia di Agrigento, non possiamo non notare questo fermento, espresso in vari modi. Così, per esempio, certe prese di posizione, come quella recente sulla disastrosa situazione in cui versa la sanità pubblica da parte della Curia, attraverso l’apposito Ufficio, raccolgono un largo consenso popolare, che va sicuramente ben oltre il pur non ristretto ambiente ecclesiale.

Su un piano generale, questo tempo, anche nell’agrigentino, è fortemente caratterizzato – a me pare – da un’instabilità strutturale a causa della pandemia, della crisi finanziaria, dell’inflazione galoppante, della disoccupazione dilagante…ecc…ecc. in una situazione cioè quasi simile a quella del dopoguerra. Ed intanto, nella stampa cattolica più diffusa tra il nostro popolo, non è difficile avvertire chiaramente, il desiderio di una presenza significativa dei cattolici sul piano politico. Una presenza, come quella del dopoguerra, viene ritenuta quasi necessaria come fermento e lievito positivo, per avviare al meglio la situazione. Insomma, per chiarezza diciamo che da parte di non pochi si invochi la presenza di un ritorno dei cattolici in politica. Un ritorno che sembra invocato, proprio in un momento in cui pare evidente che le forze politiche attuali, in preparazione alle elezioni europee del prossimo anno, si stiano posizionando sulle ali estreme degli schieramenti, magari attraverso vie centrifughe che prima si escludevano. Leggo perciò che nell’attuale situazione, contro ogni forma di equivoco populismo, si richiede una cultura dell’incontro, in consonanza con i principi della DSC (Dottrina Sociale della Chiesa). Naturalmente, pensando in questo modo, anche ad una proposta per recuperare quei 18 (o circa 19 milioni di italiani!…forse in maggioranza di sinistra!) – che alle ultime elezioni politiche del 25 settembre scorso, non sono andati a votare. Per i cristiani d’Europa poi, la sfida più importante, alla base di tutto, oggi è la questione antropologica e valoriale. Ed il consiglio che in molte riviste di cultura cristiana si dà è che “le paure si superano con la speranza , l’inerzia con le competenze , le solitudini con spazi nuovi da riaprire , l’apatia con il confronto sulle soluzioni concrete da dare ai problemi”. In Italia poi, specificamente dalla stampa cattolica viene denunciato che gli adulti non hanno educato i giovani ad assumersi le loro responsabilità ed a considerare la politica importante, almeno come lo sport e la musica. Anzi, ancora più grave, leggo che – stando ai sondaggi – la statistiche dicono che su due cattolici che vanno a Messa, ogni domenica, uno dice che la politica non gli interessa. Per passare poi a parole più precise di autorevoli persone di Chiesa, riguardo a tanti comportamenti politici su episodi concreti, sul settimanale diocesano della nostra arcidiocesi agrigentina, “L’Amico del Popolo”, spesso si parla di “punti di vista e visioni dell’uomo” davvero discutibili; punti i ista che invocano una “politica alta, saggia, lungimirante”, che comunque “…non chiuda gli occhi alle nefandezze degli altri”. Parole queste dell’ArcivescovoMons. Alessandro Damiano, che nei giorni scorsi ha pubblicamente alzato la voce sui disastri della sanità pubblica nell’agrigentino e che tuttavia invita ad andare avanti con “fiducia e realismo”, precisando che “una fiducia senza realismo, ci fa essere un po’ la “vispa Teresa”; e d’altra parte, “un realismo senza fiducia ci può paralizzare nel pessimismo, nel cinismo, nell’inazione…che sono cose che non ci possiamo permettere”.

Ed a proposito di fermenti socio-politici, sempre restando in Agrigento, sul settimanale diocesano, diretto da don Camelo Petrone, che dà voce ai cattolici agrigentini, sul problema di un bene essenziale come quello dell’acqua, in prima pagina sotto un titolo amaramente ironico, “Acqua pubblica all’agrigentina”, parla delle varie truffe e “di quanto sta emergendo dalle inchieste sul “sistema Campione”. Inoltre, si denuncia che l’attuale classe dirigente, che pure ha ricevuto la fiducia dei cittadini, con il voto al momento delle elezioni, pratica “una politica più arruffona che interessata al bene delle popolazioni”.