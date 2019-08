Dopo ispezione del procuratore Patronaggio deciso il sequestro della Open Arms

Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, accompagnato da alcuni medici, è salito a bordo, ed ha ispezionato la “Open Arms”, con una novantina di migranti a bordo. Patronaggio, al termine delle operazioni, al ritorno al molo Madonnina, ha fatto sequestrare la nave. I migranti saranno fatti sbarcare. Il sequestro della nave della Procura di Agrigento, è stato disposto per la violazione dell’articolo 328 del Codice penale.

L’inchiesta ipotizza omissioni e rifiuto di atti d’ufficio, a carico di ignoti, per le gravi condizioni di salute dei migranti.

Oggi molti dei profughi si erano gettati in mare, nel tentativo di raggiungere Lampedusa a nuoto. Poi sono stati tutti recuperati dalla Guardia costiera, e trasferiti sull’Isola. Altri due sono stati fatti scendere perché in precarie condizioni di salute. Nel frattempo il governo spagnolo aveva fatto sapere dell’invio di una nave militare per recuperare i migranti e portarli a Maiorca, nelle Baleari.