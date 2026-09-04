Il gip del tribunale di Palermo Stefania Brambille, ha disposto l’archiviazione delle accuse rimaste aperte nei confronti di 23 persone coinvolte nell’inchiesta che aveva interessato l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, politici, dirigenti pubblici e imprenditori.

Tra le posizioni archiviate figurano il deputato regionale e sindaco di Ribera Carmelo Pace, l’imprenditore Alessandro Vetro e l’ex parlamentare regionale Carmelo Pullara. Il decreto e’ stato emesso il 22 agosto su richiesta dei pubblici ministeri Claudio Camilleri, Giulia Falchi e Andrea Zoppi, con il visto del procuratore aggiunto Francesca Mazzocco.

Secondo il gip, gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna e dalle indagini non sono emerse ulteriori condotte penalmente rilevanti.

L’archiviazione riguarda esclusivamente alcuni filoni dell’indagine: per altri episodi sono stati avviati procedimenti separati. Totò Cuffaro ha gia’ patteggiato la pena a 3 anni per corruzione e traffico di influenze.

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