Mancano pochi giorni all’inizio delle attività scolastiche, ma per gli studenti della scuola Pirandello di Agrigento l’incertezza regna ancora sovrana. Una soluzione comincia a prendere forma: le otto classi potrebbero essere trasferite temporaneamente al plesso Garibaldi di via Diodoro Siculo. L’ipotesi è stata individuata dal Comune dopo settimane di verifiche e interlocuzioni, ma deve ancora essere definita con tutti i soggetti coinvolti.

Un passaggio importante è previsto oggi, venerdì 4 settembre, con un incontro al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dal quale l’amministrazione conta di uscire con un quadro finalmente definito.

«Sulla scuola Pirandello stiamo lavorando ormai da diverse settimane con un obiettivo prioritario: garantire la sicurezza degli studenti e, nello stesso tempo, consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, riducendo al minimo i disagi per le famiglie», spiega l’assessore comunale all’Edilizia scolastica Eleonora Sciortino (Foto).

Da via Acrone a via Diodoro Siculo

Ed è proprio il tema dei disagi a preoccupare maggiormente le famiglie. La Pirandello si trova in via Acrone, a ridosso della stazione centrale e del centro cittadino. Una collocazione che, per molti genitori, ha avuto un peso determinante al momento dell’iscrizione dei figli.

C’è chi lavora in quella zona, chi organizza quotidianamente gli spostamenti familiari tenendo conto della posizione della scuola e chi ha scelto la Pirandello proprio perché facilmente raggiungibile dal centro. Accompagnare i figli in via Acrone è una cosa, dover raggiungere ogni mattina via Diodoro Siculo è evidentemente un’altra.

Da qui l’auspicio, manifestato da diversi genitori, che possa essere individuata una soluzione nella stessa zona della Pirandello, o comunque il più possibile vicina all’attuale sede.

Il plesso Garibaldi di via Diodoro Siculo, individuato come possibile soluzione temporanea, è una succursale dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro, che ha la propria sede centrale nel plesso Lauricella di viale della Vittoria. Al Garibaldi sono ospitate classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, compreso l’indirizzo musicale.

Per fare posto alla Pirandello dovrebbe spostarsi il Ginnasio

Ma l’operazione presenta un ulteriore incastro. Per ricavare gli spazi necessari alle otto classi della Pirandello, sarebbe stato chiesto il trasferimento delle classi del Ginnasio, ospitate da decenni proprio nel plesso Garibaldi.

Ed è qui che entra in gioco il Libero Consorzio Comunale di Agrigento: mentre la Pirandello è una scuola di competenza comunale, il Ginnasio appartiene alla scuola secondaria superiore e l’edilizia scolastica è quindi di competenza dell’ente provinciale.

Anche per questo il vertice di oggi al Libero Consorzio assume un’importanza decisiva: per sistemare temporaneamente una scuola comunale occorre trovare una nuova collocazione a classi che fanno capo a un’altra istituzione.

«A seguito dei sopralluoghi e degli incontri già svolti con le istituzioni e le dirigenze scolastiche interessate – prosegue Sciortino – è stata individuata nel plesso Garibaldi una possibile soluzione per la temporanea sistemazione delle otto classi della Pirandello».

L’assessore precisa che il trasferimento non è ancora definito: «Si tratta di un’ipotesi concreta sulla quale il Comune ha già svolto le necessarie verifiche organizzative e che adesso deve essere definita attraverso il confronto con tutti i soggetti coinvolti».

Da qui l’incontro di oggi: «Il nostro auspicio è che già al termine dell’incontro possa essere delineato un quadro definitivo, così da dare tempestivamente certezze alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico».

Il nodo dell’edificio di via Acrone

La ricerca delle aule nasce dalle criticità che interessano l’edificio di via Acrone, già al centro nei mesi scorsi di una complessa vicenda relativa alla sua idoneità all’utilizzo scolastico. Nello stesso complesso era ospitato anche il Liceo Raffaello Politi, di competenza del Libero Consorzio, le cui classi sono state trasferite.

Per la Pirandello, di competenza del Comune di Agrigento, nelle ultime settimane sono state invece sondate diverse strutture e si è tenuto un tavolo tecnico con la partecipazione anche del Provveditorato, alla ricerca delle aule necessarie.

E il trasferimento al Garibaldi, qualora venisse confermato, dovrebbe avere carattere temporaneo.

«Parallelamente continueremo a lavorare sulla scuola Pirandello – conclude Sciortino – perché la sistemazione temporanea delle classi non può farci perdere di vista l’obiettivo di chiarire definitivamente le condizioni dell’immobile e individuare gli interventi necessari per il suo futuro».

È probabilmente questo l’altro punto sul quale le famiglie chiederanno garanzie: quanto durerà il “temporaneo”? Perché trovare otto aule consente di affrontare l’emergenza e far partire l’anno scolastico, ma non risolve il problema della Pirandello.

E ad Agrigento l’esperienza insegna che, quando si parla di edifici scolastici, non sempre ciò che nasce come provvisorio riesce poi a rimanere tale.

Il tempo, intanto, stringe: l’inizio delle lezioni è fissato per il 15 settembre, una scadenza ormai imminente che rende ancora più urgente individuare una soluzione per gli alunni della scuola Pirandello.

L’avvio dell’anno scolastico è fissato per lunedì 15 settembre. Per la scuola primaria, le classi prime entreranno alle 9 e termineranno alle 12, mentre seconde, terze, quarte e quinte saranno in aula dalle 8 alle 12. Stesso calendario per la scuola secondaria di primo grado: il 15 settembre ingresso alle 9 per le prime e alle 8 per seconde e terze, con uscita per tutti alle 12. Dal 16 al 18 settembre, primaria e secondaria seguiranno invece per tutte le classi l’orario dalle 8 alle 12. Partenza graduale per la scuola dell’infanzia: il 15 e 16 settembre saranno accolti i bambini neo iscritti, dalle 8 alle 11. Il 17 e 18 settembre entreranno invece tutte le sezioni, con orario dalle 8 alle 12. Dal 21 al 25 settembre l’orario sarà uniformato per tutti gli ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado svolgeranno le attività dalle 8 alle 12.

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