Ignoti ladri sono penetrati all’interno di una azienda agricola in contrada “Grottarossa” riuscendo a portare via un camion e vari attrezzi da lavoro. Il “colpo” è stato messo a segno nelle ore notturne.

Il mezzo, di proprietà di un imprenditore agricolo di Canicattì, si trovava parcheggiato all’interno dell’attività commerciale. Il bottino è in via di quantificazione. Chi ha agito ha pianificato ogni cosa.

La scoperta è stata fatta l’indomani mattina. L’imprenditore ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione di Canicattì. E i militari dell’Arma, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.

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