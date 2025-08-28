Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha incontrato questa mattina a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il presidente del Consiglio di amministrazione di Aica, l’azienda idrica dei Comuni agrigentini, Danila Nobile. “Siamo consapevoli del momento di difficoltà e perché c’è la volontà della Regione di supportare il territorio di Agrigento – ha detto Schifani -. I miei uffici stanno studiando una soluzione tecnico-finanziaria che sia percorribile e sostenibile e che vada incontro sia ai sindaci sia all’azienda”.

“Il livello di attenzione del mio governo per la questione idrica ad Agrigento è sempre alto, come dimostrano, tra le altre cose – conclude il governatore -, l’intervento di anticipazione di dieci milioni di euro che abbiamo stanziato per avviare i lavori di rifacimento della rete del capoluogo e la messa in funzione del dissalatore di Porto Empedocle”. All’incontro erano presenti anche il capo di gabinetto della Presidenza della Regione Salvatore Sammartano; il ragioniere generale della Regione Ignazio Tozzo e il coordinatore della cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia e capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

