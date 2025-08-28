Fiorella Mannoia chiude la stagione estiva della Live Arena di Agrigento con “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”

AGRIGENTO – La grande musica torna protagonista alla Live Arena dello Sport Village: domani, venerdì 29 agosto, Fiorella Mannoia salirà sul palco per la tappa del tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, nell’ambito del Festival Il Mito. Un evento che segna la chiusura della stagione estiva della nuova arena agrigentina e che si preannuncia da tutto esaurito.

Ad accompagnare la cantante sarà la Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis. In scaletta i grandi classici che hanno segnato la carriera della Mannoia, da Quello che le donne non dicono a Il cielo d’Irlanda, accanto ai brani più recenti tratti dall’album Disobbedire.

La tappa di Agrigento arriva dopo il sold out di Milazzo e precede la conclusione siciliana a Marina di Modica. Un ritorno atteso, in un contesto moderno che negli ultimi mesi ha ospitato alcuni dei più importanti concerti dell’estate.

Viabilità e accessi

Gli organizzatori invitano il pubblico a non arrivare all’ultimo momento, per evitare disagi simili a quelli verificatisi con il concerto di Antonello Venditti. Sono attese migliaia di persone e l’afflusso sarà gestito con particolare attenzione.

Dalle 18 sarà chiusa al traffico la strada che conduce allo Sport Village, sia dal lato Mosella che dal lato Favara. Potranno accedere solo forze dell’ordine, mezzi di soccorso e veicoli con spettatori provvisti di regolare biglietto.

sarà chiusa al traffico la strada che conduce allo Sport Village, sia dal lato Mosella che dal lato Favara. Potranno accedere solo forze dell’ordine, mezzi di soccorso e veicoli con spettatori provvisti di regolare biglietto. Apertura cancelli : ore 19.

: ore 19. Inizio concerto : ore 21.30.

: ore 21.30. Sarà disponibile un ampio parcheggio per auto e moto.

per auto e moto. Lungo via Marcello Mastroianni scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata.

Per il deflusso, è consigliato utilizzare non soltanto la discesa di Mosella, ma anche le vie alternative di contrada San Pietro e contrada Petrusa, entrambe collegate a piazzale Rosselli.

Biglietti

Sono ancora disponibili gli ultimi tagliandi sui circuiti online e al botteghino della Live Arena, che resterà aperto per tutta la giornata di domani.

La stagione estiva della Live Arena si chiude dunque con una delle voci più amate della musica italiana, in un concerto che promette emozioni, eleganza e intensità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp