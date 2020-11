Il presidente Giovanni Civiltà all’arcivescovo e al cardinale: pronti a fare la nostra parte.

Il presidente Giovanni Civiltà all’arcivescovo Alessandro Damiano e al cardinale Francesco Montenegro, pronti a fare la nostra parte.

Il Presidente del consiglio comunale di Agrigento Giovanni Civiltà, nella mattinata di oggi si è recato negli uffici dell’episcopio della diocesi, per portare i saluti della comunità politica agrigentina.

La conversazione, la “piacevole conversazione” come è stata definita da entrambe le parti al termine dell’incontro, ha riguardato la particolare situazione che sta attraversando la città dei templi.

Il consiglio comunale dopo la pandemia, afferma il Presidente Giovanni Civiltà, è pronto a fare la sua parte a fianco dei più deboli, a lato di chi è caduto in disgrazia ed è stato investito dalla crisi.

La drammaticità che ha visto molte famiglie agrigentine travolte da uno stato di indigenza, accentuata dall’emergenza COVID, dovrà essere sostenuta da misure economiche volte ad alleviare le sofferenze di chi si trova in difficoltà. Il Consiglio comunale è pronto a fare la sua parte e stare accanto ai più deboli. Karol Woityla definiva la pratica della politica “La più alta forma di carità” (in riferimento a ogni forma di volontariato). La politica come servizio come sacrificio. Il papa polacco artefice del crollo del muro di Berlino, sarà l’esempio migliore ed il riferimento unico di chi vorrà portare avanti i principi sani dell’agire politico. Attenzione è stata data al centro storico con i suoi straordinari tesori.

Il neo presidente ha auspicato per il futuro una collaborazione forte fra la Chiesa agrigentina, testimone ed interprete delle sofferenze di una comunità, e le sue istituzioni.