Serie B, probabile riduzione dei gironi

PROBABILE PASSAGGIO DA QUATTRO A OTTO GIRONI, STAGIONE AL VIA NON PRIMA DEL 29/11

Il Consiglio Direttivo di LNP ha nominato vicepresidenti Nicola Bernardi (Virtus Padova) e Vito Quinto (Bisceglie) e sta valutando l’ipotesi, propugnata da un elevato numero di associate, di formare otto gironi da otto squadre anziché quattro da sedici per ridurre il numero delle trasferte interregionali. Probabile che il via al campionato venga posticipato di almeno una settimana con prevista partenza il 29 novembre. Lo smezzamento dei gironi potrebbe essere attuato con una regular season da 14 partite di andata e ritorno più una seconda fase con 8 incontri di sola andata contro le otto formazioni del girone originale non affrontate; questo permetterebbe l’eliminazione dei sette infrasettimanali in programma nei giorni feriali.