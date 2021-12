Covid in Sicilia, peggiora la pandemia: 1.727 nuovi casi e ricoveri in crescita

Indici in peggioramento della pandemia in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati 1.727 nuovi casi positivi da Covid-19, (ieri erano stati 2.446) ma il numero di tamponi è decisamente minore molto probabilmente perché nel giorno di Natale si sono fatti meno test: 15.334 tamponi processati, contro i 48.351 del giorno precedente. Il tasso di positività è raddoppiato passando dal 5,05% di ieri, all’11,26% di oggi.

Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di domenica 26 dicembre. In aumento i ricoveri in ospedale, sono complessivamente 710 (ieri erano 673), dei quali 633 in aerea medica con sintomi, e 77 in terapia intensiva. Dieci i morti e il totale delle vittime siciliane sale a 7.427.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 341, Catania: 287, Messina: 332, Siracusa: 251, Trapani: 192, Ragusa: 127, Caltanissetta: 43, Agrigento: 135, Enna: 19.