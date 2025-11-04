Agrigento celebra il 4 novembre: “Una comunità unita nei valori di libertà, solidarietà e democrazia”

Consegne di onorificenze e riconoscimenti. Il prefetto Caccamo: “I nostri militari esempio di dedizione, la provincia dà al Paese un messaggio di umanità”

È stato celebrato anche ad Agrigento il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia solenne che ha riunito autorità civili, militari e religiose in un momento di memoria e riconoscenza verso chi, ogni giorno, si impegna per la sicurezza e il bene comune.

Durante la cerimonia sono state consegnate onorificenze e riconoscimenti ai militari e ai rappresentanti delle forze dell’ordine distintisi per merito e servizio. Un gesto simbolico, ma dal forte valore civile, che ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo delle Forze Armate nella difesa del territorio e nella tutela della vita umana.

Nel suo intervento, il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha ricordato come questa giornata non rappresenti solo una ricorrenza storica, ma un’occasione per rinnovare un sentimento collettivo di unità nazionale:

“Oggi 4 novembre Agrigento ricorda tutte le forze armate impegnate quotidianamente nelle attività di difesa del territorio italiano. Sono giorni in cui dobbiamo tributare veramente tanta riconoscenza ai nostri militari che si impegnano non solo per il benessere della comunità, ma anche in attività di protezione civile e di salvaguardia delle vite umane”.

Il prefetto ha poi evidenziato il valore costituzionale e civile della giornata:

“Questa è una giornata che celebra tutti i militari, ma anche i principi fondanti della nostra Costituzione: la democrazia, la libertà e la solidarietà. È una data che viene celebrata in tutta Italia, ma nel nostro territorio la sentiamo in modo ancora più profondo”.

Un pensiero è andato anche al fenomeno migratorio, che vede la provincia di Agrigento spesso in prima linea:

“La nostra provincia ha dato e continua a dare un esempio formidabile di solidarietà. Non solo grazie alle Forze Armate, ma anche grazie a una comunità che riesce a dare un segnale concreto e tangibile di umanità”.

Il prefetto Caccamo ha infine richiamato il recente caso della ricerca di Marianna Bello, come esempio di coesione e spirito di squadra:

“In quella circostanza abbiamo visto un grande senso di comunità. Tutte le componenti della Protezione Civile, le forze statali, locali e le associazioni di volontariato hanno lavorato insieme, dimostrando quanto questa provincia sappia fare sistema e offrire solidarietà umana”.

Una giornata, dunque, non solo di celebrazione, ma di riflessione sul significato profondo dell’unità nazionale, che ad Agrigento si rinnova nel segno della vicinanza, del rispetto e della solidarietà.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp