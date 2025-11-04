Agrigento 2025 risponde alle polemiche: “Venti progetti completati, venti in corso. La Capitale della Cultura è nei fatti”

Dopo giorni di discussioni e prese di posizione, anche alla luce della recente relazione della Corte dei Conti, l’Ufficio stampa di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 ha diffuso un quadro aggiornato dell’avanzamento dei lavori, accompagnato da una nota che intende fare chiarezza: “Agrigento continua a essere Capitale Italiana della Cultura nei fatti, giorno dopo giorno.”

Il prospetto ufficiale, aggiornato al 4 novembre, elenca 44 progetti complessivi, di cui 20 già conclusi, 20 in corso di realizzazione e 4 in fase di avvio entro dicembre. Un bilancio che, secondo la Fondazione Agrigento 2025, conferma la piena operatività del programma e la continuità delle attività sul territorio.

“Di fatto – si legge nella nota – Agrigento sarà forse l’unica (o tra le pochissime) Capitali italiane della Cultura a completare tutti i progetti presentati nel dossier di candidatura”.

Tra le iniziative già concluse figurano eventi di grande impatto come Il Mandorlo in Fiore, la Festa di San Calogero, il Carnevale di Sciacca, ma anche mostre e progetti identitari come “La via degli aromi”, “La cultura dell’ascolto” e “Il Giardino della pace” tra Ribera e Caltabellotta.

Parallelamente, sono in corso le attività legate a Countless Cities all’ex carcere di San Vito, Sisters Academy ad Aragona, Concordia al Teatro Pirandello e al Museo Griffo, e Luminous Strays dell’artista cipriota Efi Spyrou al Conventino Chiaramontano. A Sciacca, invece, il Museo del Corallo Nocito ospita la mostra Eclore di Lisa Chevalier.

La programmazione non si ferma: a dicembre è attesa la mostra “Banksy Humanity Collection”, in programma dal 3 al 18 dicembre negli spazi della Camera di Commercio di via Atenea, mentre si preparano anche la Suite Empedocle, il progetto Sky Reserve, e la Winter Edition di FestiValle.

“I progetti non soltanto procedono, ma stanno generando relazioni, attivazione di luoghi, produzione di contenuti, accoglienza e partecipazione – dichiarano la presidente Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello. – Agrigento continua a essere Capitale Italiana della Cultura nei fatti, giorno dopo giorno.”

Una risposta, dunque, alle critiche di queste settimane e alla percezione di un programma rallentato: la Fondazione rivendica i risultati e invita a guardare ai prossimi appuntamenti che accompagneranno la città fino alla fine dell’anno da Capitale.

Resta tuttavia un interrogativo, che va oltre i numeri e gli elenchi dei progetti.

Perché il vero tema del dibattito non è tanto la quantità delle iniziative concluse o in corso, quanto il valore che esse hanno prodotto.

Cosa erediterà la città da questo anno da Capitale?

Cosa rimarrà, concretamente e simbolicamente, di ciò che è stato realizzato?

Il punto non è solo se i progetti siano stati portati a termine, ma quanto abbiano inciso sul rilancio dell’immagine di Agrigento, sulla sua percezione all’esterno, sul modo in cui la città viene oggi raccontata e vissuta.

E ancora: che tipo di partecipazione hanno suscitato tra i cittadini e nel pubblico siciliano? Sono queste le domande — più che legittime — che accompagnano la seconda parte dell’anno e che determineranno, forse più di ogni bilancio, il vero lascito di Agrigento 2025.

📊 Sintesi del documento ufficiale “Avanzamento 44 progetti”

Aggiornato al 4 novembre 2025

Il file elenca 44 progetti suddivisi in quattro categorie:

🟢 Progetti conclusi (20)

Tra i più rilevanti:

Hospitium, Mirror, Isola Ferdinandea, La cultura dell’ascolto, Scart, La via degli aromi, Dalla vigna al vino, Giardino della Pace, The Silent Room, Convegno di Archeologia Pubblica, Mandorlo in Fiore, Carnevale di Sciacca, Festa di San Calogero, Arte e Fede – Maria Maddalena, Liolà Fest, H – I am I, Valle dei Templi e l’Accoglienza.

🟠 Progetti attivi / visitabili (20)

Countless Cities (ex carcere di San Vito, visitabile fino al 31 dicembre)

Éclore di Lisa Chevalier (Museo del Corallo Nocito, Sciacca)

Luminous Strays (ex conventino Chiaramontano)

Concordia (Teatro Pirandello / Museo Griffo)

Portineria di Comunità e Info Point diffuso (aperti al pubblico)

Sisters Academy – The Boarding School (residenza ad Aragona)

Treno Storico Agrigento–Porto Empedocle

La Via dei Gessi Siciliana (ciclo di conferenze)

Vivere Diodoros / Nutrire Territorio

Le Piazze della Capitale, Sponde, Il rifiuto oggetto di creazione artistica, Museo Nocito, ecc.

🟡 Progetti in fase di allestimento / realizzazione

European Lab for Human Relationship / Tolerance (15 novembre–dicembre)

Inscrire les gestes de l’hospitalité vive au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité (Perù/Lampedusa)

Rizòmata (videogioco, presentazione il 17 dicembre)

Luce e fantasmi di Agrigento (lab di fumetto, mostra 1–31 dicembre)

Digitalizzazione archivi (presentazione 28 novembre)

Suite Empedocle (concerto 19 dicembre)

🔵 Progetti in fase di affidamento (4)

Banksy Humanity Collection (3–18 dicembre, Camera di Commercio)

Sky Reserve (dicembre)

FestiValle Winter Edition (dicembre)

Urbanism Across Geographies (dicembre)

