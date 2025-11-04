Sporting Akragas e Real Favara dominano la Terza Categoria: due vittorie su due

Prosegue lo spettacolo nel Campionato di Terza Categoria di Agrigento, giunto alla seconda giornata, con Sporting Akragas e Real Favara che si confermano le squadre da battere: entrambe in testa a punteggio pieno.

Lo Sporting Akragas, tra le mura amiche di Fontanelle, ha superato l’Atletico Muxar per 2-1 grazie alla doppietta di Mora e Sabar, mentre il Real Favara ha travolto il Camastra con un netto 3-0, firmato da una tripletta d’autore.

Nella stessa giornata, il Pro Ribera ha vinto 3-2 contro il Ponte di Ferro, mentre l’Atletico Burgio ha sorpreso il Castellerminese, imponendosi 2-1. Successo anche per l’Atletico Gattopardo, che ha regolato 2-1 il Canicattì-Cam.

Ecco tutti i risultati della seconda giornata:

Pro Ribera – Ponte di Ferro 3-2

3-2 Castellerminese – Atletico Burgio 1-2

1-2 Sporting Akragas – Muxar 2-1

2-1 Atletico Gattopardo – Canicattì-Cam 2-1

2-1 Camastra – Real Favara 0-3

In classifica, al comando con 6 punti, ci sono Sporting Akragas e Real Favara, seguite da Atletico Gattopardo, Real Castellerminese, Atletico Agrigento, Camastra e Pro Ribera, tutte a quota 3. Ancora ferme a 0 punti Burgio, Muxar e Ponte di Ferro.

La prossima giornata promette scintille, con due big match in programma: Real Favara – Sporting Akragas e Burgio – Atletico Gattopardo.

Un turno che potrebbe già offrire le prime indicazioni sulle reali forze in campo di un campionato che, quest’anno, si preannuncia equilibrato e combattuto fino all’ultimo.

