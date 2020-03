Il portiere biancazzurro Sebastiano Paterniti lancia il suo nuovo singolo musicale.

Il numero 1 dell’Akragas Sebastiano Paterniti lancia a partire da domani , venerdì 20 marzo, il suo nuovo singolo musicale dal titolo “A Volte ”. Di seguito ecco le parole dell’estremo difensore biancazzurro in merito a questa sua nuova avventura .

“Il calcio è nelle mie vene da sempre. Lo faccio dodici mesi l’anno e per me il pallone ha rappresentato tutto, dalle soddisfazioni ai rimpianti. Da una decina di anni a questa parte, è rinata in me la passione per la musica.

Da piccolo avevo studiato pianoforte, ma da adolescente avevo messo da parte gli spartiti. Poi il ritorno di fiamma e la decisione di studiare anche chitarra e canto. Dovendo giocare, studio con dei professionisti del settore, quando ho tempo suono con la mia band dal vivo, ed ho iniziato a scrivere e produrre le mie canzoni. Il nuovo singolo ? Si chiama “A volte”, un pezzo che mette insieme calcio e musica . Credo che si tratti di una cosa unica, molto originale e si potrà ascoltare gratuitamente su Spotify, ITunes e altri stores online da venerdì 20 marzo.

Spero di giocare ancora molto tempo, ma prima o poi arriverà il momento di smettere. Non so quando accadrà ma credo che, anche se sono ancora giovane, sia il caso di guardarmi intorno per pianificare il futuro. Potrei rimanere nel mondo del calcio, ma spero che la musica possa rappresentare il mio futuro. Come quando sono tra i pali, incrociando le dita proverò a tuffarmi anche in questa nuova avventura” .