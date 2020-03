Coronavirus, «Io agrigentino a Milano vi spiego perché ho scelto di restare». VIDEO

Non tutti sono tornati al Sud. Qualcuno è rimasto e con grande dignità e senza enfasi si racconta. Luca Ruoppolo è di San Leone. Ha studiato e si è laureato a Bologna, lavorato a Roma e adesso vive a Milano, si occupa di immigrazione, nel campo amministrativo.

«Sono uno dei pochi che può ancora uscire per lavoro. Qui la situazione è apparentemente tranquilla, sarebbe stato un disastro decidere di tornare a casa e mettere a rischio i miei cari. Conosciamo tutti la situazione in Sicilia. Tenete duro, vi auguro che non succeda quello che stiamo vivendo qui in Lombardia».