Anche ad Agrigento, come in molte altre città, l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare un metodo vecchio ma sempre efficace per la comunicazione. Così, i mezzi della Polizia Municipale del capoluogo, diffondono con altoparlanti l’appello a restare a casa. L’attenzione in città è ancora più alta dopo il primo caso di Coronavirus ad Agrigento, persona contagiata si trovava già in quarantena. IL VIDEO