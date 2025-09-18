Akragas incontra Agrigento: domani la presentazione del numero speciale di Kalós – Un ponte lungo 25 secoli tra la città antica e quella contemporanea

Domani, venerdì 19 settembre alle ore 17:00, all’Atrio del Teatro Pirandello, sarà presentato il numero speciale della rivista Kalós, dedicato ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Il volume, intitolato “Akragas/Agrigento. Una capitale, 25 secoli”, ripercorre la storia della città dalle sue radici classiche fino alle sfide e alle contraddizioni del presente, offrendo un ritratto corale di un luogo che continua a sorprendere e a raccontarsi.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Francesco Miccichè, di Giovanni Francesco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, e di Alessandro Patti, presidente della Fondazione Teatro Pirandello. A seguire, interverranno Giuliano Volpe (Università di Bari “A. Moro”), Carmelo Bajamonte (vicedirettore di Kalós) e il curatore del numero speciale, il professor Antonino Margagliotta. La giornalista Giovanna Neri modererà l’incontro.

Il professor Margagliotta descrive così la filosofia del progetto editoriale:

“Il numero speciale di Kalós che sarà presentato domani è un tributo alla città di Agrigento e uno studio che, con sguardi diversi, ne restituisce la storia e la bellezza. Akragas ristabilisce un dialogo con Agrigento contemporanea attraverso le trasformazioni, incluse le incoerenze e le problematicità. Ho coordinato autori diversi, autorevoli nel panorama nazionale, i cui contributi, in una visione unitaria e al contempo molteplice, affrontano archeologia e memoria, arte e architettura, i luoghi del passato e la città del presente, libri e invenzioni teatrali. Elementi che offrono occasioni per la conoscenza e la valorizzazione di un territorio straordinario, dove, come qualcuno ha scritto, può capitare persino di incontrare gli dèi”. L’iniziativa è organizzata, nell’ambito delle attività UniPA per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, dall’Università degli Studi di Palermo – Polo Territoriale Universitario di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp