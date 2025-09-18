Cinque feriti in due incidenti stradali che si sono verificati ieri ad Agrigento e Favara. Il primo sinistro a poche decine di metri dalla rotonda Giunone, sotto la Valle dei Templi, lungo la strada statale 640. A scontrarsi uno scooter e un’autovettura. Due i feriti feriti con le ambulanze del 118 trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Il secondo incidente stradale si è verificato all’ingresso di Favara lungo la strada provinciale 3, in contrada San Benedetto. Coinvolte due autovetture, una Fiat Grande Punto e una Ford Eco sport. Il bilancio è di tre feriti trasportati con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Non versano in gravi condizioni. I carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento si sono occupati dei rilievi.

