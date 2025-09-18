Ignoti si sono intrufolati nell’ufficio del segretario comunale e hanno rubato tre delibere, sottoscritte appena il giorno prima. Il misterioso furto è stato messo a segno al Comune di Naro. Le tre delibere portate via sarebbero relative al programma triennale delle opere pubbliche. A presentarsi alla Stazione dei carabinieri di Naro, formalizzando a carico di ignoti una denuncia, è stato un assessore comunale. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di comprendere in che contesto è maturato il furto. “I documenti non sono andati persi: sono stati regolarmente ritrovati e pubblicati sull’albo pretorio online del Comune di Naro, come previsto dalla normativa vigente”. A renderlo noto, sui social, un paio d’ore fa, è stato il sindaco di Naro Milco Dalacchi. Resta il mistero.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp