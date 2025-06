La Questura di Agrigento ha ricostruito la dinamica del salvataggio di una donna da un tentativo di suicidio come anticipato, ieri mattina, da Agrigento Oggi. Si è trattato, ancora una volta, di un atto di straordinario coraggio e umanità da parte di un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la sezione Volanti della Questura di Agrigento che, libero dal servizio, ha tratto in salvo la donna. Tutto quanto sabato verso le 19:45, mentre il poliziotto faceva rientro a casa dopo aver espletato il turno di servizio. L’ispettore ha notato un’auto ferma sulla carreggiata della Statale 115, in direzione Agrigento, sul viadotto denominato “Montechiaro”. Accanto al veicolo, ha notato una donna in lacrime, seduta sul guardrail, la quale parlava al telefono pronunciando frasi confuse.

Resosi conto della situazione di pericolo, l’ispettore richiedeva l’ausilio di una pattuglia alla sala operativa e si avvicinava alla donna con estrema cautela. Alla sua vista, la stessa ha interrotto la telefonata ed ha improvvisamente tentato di lasciarsi cadere nel vuoto da un’altezza di circa 20 metri. Con prontezza, il poliziotto è riuscito ad afferrarla dalle braccia ed a trascinarla verso l’interno, cadendo con lei sulla carreggiata, assicurandole l’incolumità. Visibilmente scossa, la donna ha raccontato che, a causa della prematura scomparsa del giovane figlio, vive in uno stato di profonda depressione. Inizialmente disorientata e persino infastidita per l’intervento del poliziotto, la donna, una volta giunta in ospedale e riacquistata la lucidità, ha espresso parole di ringraziamento e gratitudine verso l’ispettore che le ha salvato la vita.

L’episodio segue di pochi giorni un altro eroico intervento compiuto da un poliziotto che, in una simile circostanza, è riuscito a salvare un giovane che aveva tentato di togliersi la vita. In entrambi i casi, l’alto senso del dovere, la preparazione e la profonda umanità dei poliziotti hanno evitato il peggio. La Questura di Agrigento esprime vivo apprezzamento per i gesti di altruismo dei propri poliziotti che con il loro operato, anche fuori dal servizio, testimoniano l’ “Esserci sempre ”.

