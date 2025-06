Ha perso il controllo della sua Fiat Panda che si ribaltata in un canneto. Il conducente è rimasto schiacciato sotto l’utilitaria. A perdere la vita Andrea Zuccaro, 56 anni, di Agrigento. L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio del 2 giugno ad Agugliano (Ancona). La tragedia si è consumata sulla strada provinciale 2, in contrada Colonne all’incrocio con via Mazzangrugno. La vettura che si è cappottata non ha lasciato scampo al 56enne. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il corpo senza vita dell’agrigentino è stato recuperato dai pompieri. La dinamica dell’incidente è comunque ancora in fase di ricostruzione.

