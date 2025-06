Gli studenti del Brunelleschi di Agrigento presentano un innovativo progetto pilota per la scuola VIDEO

Un progetto pilota pensato per migliorare l’accessibilità, l’accoglienza e l’efficienza energetica è stato presentato questa mattina al neo presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino. Il progetto, interamente ideato e realizzato dagli studenti delle terze, quarte e quinte classi dell’Istituto Geometra “Brunelleschi”, mira a rigenerare e valorizzare gli spazi scolastici, creando un ambiente più moderno e accogliente sia per i nuovi iscritti che per gli studenti attuali.

Tra le proposte, spiccano il “Giardino dell’Eden”, un anfiteatro all’aperto e fontanelle di acqua potabile. “Abbiamo pensato a un restyling che valorizzi quello che già esiste, creando un ambiente più piacevole per tutti noi”, ha dichiarato Aurora Pisano, studentessa della terza classe. Andrea Hill, anch’essa della terza classe, ha aggiunto: “Il Giardino dell’Eden è un richiamo alla speranza, al piacere e all’entusiasmo di tornare a scuola, quasi un paradiso in cui ritrovare il gusto di stare insieme e imparare.”

Dal punto di vista ambientale, il progetto punta su un impatto minimo grazie all’uso di impianti fotovoltaici. Fabio Marullo, della classe quinta, ha sottolineato come l’efficienza energetica sia uno degli obiettivi principali del progetto: “Utilizzare impianti fotovoltaici ridurrà l’impatto ambientale e consentirà alla scuola di essere più sostenibile.”

Non mancano proposte anche per l’organizzazione degli spazi esterni: “Il parcheggio attuale è confusionario. La riorganizzazione degli stalli, con parcheggi riservati ai ciclomotori e aree specifiche per il personale, permetterebbe di sfruttare al meglio lo spazio disponibile”, ha aggiunto Calogero Lo Pilato, uno degli studenti coinvolti nel progetto.

La dirigente scolastica, Giovanna Pisano, ha espresso grande soddisfazione nel vedere gli studenti applicare concretamente il loro percorso formativo a beneficio della scuola: “Anni fa, in visita a una scuola in Gran Bretagna, ho visto un progetto simile. Oggi, grazie all’impegno dei nostri ragazzi, posso rivedere negli occhi dei nostri studenti quella stessa voglia di una scuola migliore, di un ambiente sano e stimolante dove crescere e imparare.”

Il progetto, che rappresenta un chiaro esempio di come la scuola possa diventare laboratorio di innovazione, ha suscitato l’interesse del presidente Pendolino, che ha apprezzato l’impegno degli studenti e ha promesso il suo supporto per la realizzazione di queste proposte.

Gli studenti hanno pensato anche a creare ambienti più colorati e vivaci, arricchiti da più verde e spazi dedicati alla ricreazione. Inoltre, è stata proposta la realizzazione di aree dove poter tenere lezioni all’aria aperta, senza l’oppressione delle mura e degli ambienti chiusi.

La progettualità parte dai rilievi e si sviluppa fino all’idea finale, che è stata illustrata nella sala conferenze dell’ITC Nicolò Gallo. Oltre all’indirizzo di geometra con i suoi specifici percorsi, l’istituto offre anche indirizzi alberghiero, turistico e nautico. Prima dell’incontro, Pendolino è stato accompagnato dalla dirigente, dal vicepreside Calogero Montante e dal DSGGiuseppe Signorino in un tour dell’istituto.

