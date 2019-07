Il planetario di Agrigento presenta la I edizione di “Occhi su Saturno”

Sabato 13 Luglio, il Planetario di Joppolo Giancaxio (Ag) organizza la prima edizione di “Occhi su Saturno”, evento dedicato al gigante gassoso e al cielo estivo.

A partire dalle ore 19.30, sino alla mezzanotte diverse saranno le attività scientifiche, molte delle quali dedicate ai più piccoli. Si inizierà infatti con un laboratorio per bambini di età compresa dai 5 ai 10 anni dedicato al pianeta con gli anelli, durante il quale i piccoli astronomi realizzeranno un modello del pianeta (Max 30 posti. Consigliata prenotazione chiamando al numero 0922 403144). Al termine, a partire dalle ore 20.30, inizieranno i percorsi al planetario dedicati a Saturno, con proiezioni in 3D condotte dallo staff del Planetario di Palermo, ente gestore del centro agrigentino, e a seguire, grazie ad una batteria di telescopi professionali montati all’esterno, si potrà osservare e fotografare il pianeta; in questo primo scorcio d’estate, un grande appuntamento astronomico che darà la possibilità non solo di osservare il pianeta Saturno ma la Luna e il pianeta Giove.

La manifestazione è nata nel 2012 per volontà dell’associazione Stellaria, per celebrare i 300 anni dalla scomparsa di Gian Domenico Cassini, il grande astronomo del ‘600 nato nel piccolo borgo ligure di Perinaldo (Imperia) e grande studioso di Saturno. Egli scoprì ben 4 satelliti (Giapeto, Rea, Teti e Dione) e la divisione tra gli anelli che porta il suo nome. Per le sue scoperte, gli è stata dedicata la sonda nata dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che si avvia alla spettacolare conclusione dopo 13 anni di dati e immagini senza precedenti.

“Occhi su Saturno” ha il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Società Astronomica Italiana, Asi, Unione Astrofili Italiani (Uai) ed European Astrosky Network.