Il pet sitting: soluzione ideale per nostri amici a quattr zampe

Gli animali domestici si abituano alle loro case e possono facilmente stressarsi quando vengono portati in un ambiente diverso. Come proprietario di un animale occupato, potresti volerlo lasciare in una cuccia mentre vai al lavoro, ma ti renderai conto che potrebbe rifiutarsi di mangiare o diventare più aggressivo.



Questo non fa bene alla loro salute e al loro benessere generale. Alcuni animali domestici diventano anche letargici e irrequieti quando vengono lasciati soli. Questo perché, soprattutto i cani, sono animali da branco, soffrono di ansia da separazione quando vengono lasciati indietro dal branco. Altre volte, sono semplicemente felici di essere intorno a voi.



Non vorreste passare tutto il tempo a preoccuparvi del vostro animale domestico a casa. Ecco perché sono disponibili i pet sitter. Rispetto all’utilizzo di strutture dove vengono lasciati gli animali, i pet sitter visiteranno i vostri animali domestici a casa e si prenderanno cura di loro nell’ambiente che gli è familiare. Se vuoi saperne di più sul dog sitting e sei alla ricerca del dog sitter perfetto per il tuo amico a quattro zampe, puoi visitare Holidog.com.



Ecco alcune ragioni per cui le visite dei pet sitter sono una scelta popolare tra molti proprietari di animali.

Vancaze e pet sitter

Viaggiare con il tuo animale domestico, specialmente su lunghe distanze, può diventare estenuante e costoso quando si tratta di un viaggio aereo. Molti animali domestici soffrono di cinetosi quando si trovano in un veicolo in movimento su una grande distanza. Sintomi come la nausea e l’iperventilazione cominciano a manifestarsi.



Forniscono anche distrazioni al guidatore che possono avere conseguenze disastrose. Un pet sitter vi risparmierà la fatica offrendosi di stare con il vostro animale a casa e di prendersene cura.

Un vantaggio per noi e per il cane

Gli animali domestici fanno parte delle nostre case dai tempi della caccia e della raccolta. Oltre a fornire sicurezza, sono anche i nostri compagni. La ragione principale per cui ci prendiamo la briga di assumere un addestratore di animali, di fornire un ambiente favorevole e la sicurezza è che vogliamo il meglio per loro.



Molti aspiranti proprietari di animali domestici hanno l’idea che prendersi cura di loro sarebbe in conflitto con i loro programmi di lavoro o di viaggio. Questo è stato il caso di molti proprietari dopo tutto. Anche molte strutture per la pensione di animali domestici ci hanno deluso in passato.

Il pet sitter: alleato per la salute del nostro animale

Quando gli animali domestici possono camminare e giocare, aiutiamo loro a svolgere il quotidiano esercizio di cui hanno un indispensabile bisogno. Questo aiuta a mantenerli in buona salute. Portarli a spasso ogni giorno è un compito arduo se lo si deve fare con un’agenda fitta di impegni. Ecco perché avete bisogno di un pet sitter per mantenere il vostro animale domestico attivo.