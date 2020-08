Altri cinque migranti risultati positivi al Covid19

Gli ultimi nuovi 21 casi di Covid19 registrati in Sicilia sono cinque migranti a Ragusa, e sempre a Ragusa 4 siciliani. E poi cinque a Messina, di questi 4 sono stati trovati positivi al Coronavirus nel corso di controlli legati ad attività ospedaliera, uno per contact tracing. In provincia di Palermo tre nuovi casi. Mentre a Catania i casi sono 4, 3 per contact tracing, e uno che si è presentato in ospedale con i sintomi.

A Carini, in provincia di Palermo, una famiglia proveniente dall’estero è risultata positiva al Coronavirus, motivo per cui è stata sottoposta a quarantena.

Dopo che due ragazzi sono stati trovati positivi a Scicli, nel Ragusano è partita la caccia ai contatti della giovanissima coppie. In queste ore decine e decine di persone vengono contattate dall’Asp per effettuare un tampone.

Nel Ragusano ci sono altri casi, oltre a 5 migranti ospiti nel centro di Cifali. Si tratta di due cittadini di Scicli collegati alla linea di contagio che ha portato, ieri mattina, alla morte il professor Bruno Ficili.