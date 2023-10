Con diversi esordienti e un giocatore americano in meno, la Moncada Agrigento sta attraversando una fase difficile. Al PalaMoncada, hanno subito la terza sconfitta su tre partite, questa volta contro la rinomata squadra di Treviglio.

di Michele Bellavia

La 5^ giornata della regular season di A2 di pallacanestro metteva di fronte la Fortitudo Agrigento e il Blu Basket Treviglio con Tommaso Guariglia (2 stagioni in canotta Fortitudo) in veste di ex di turno. La vittoria era vitale per entrambe le formazioni. I biancazzurri, infatti, erano a caccia del primo successo casalingo e dimenticare la sconfitta patita a Casale Monferrato alla pari dei biancoblù ospiti dopo il brutto capitombolo di Torino. Con tali premesse non poteva che venir fuori una partita molto combattuta per tre quarti con Treviglio che la risolve nell’ultima frazione vincendo 76 a 69. Sul piano individuale gran prestazione di Jacob Polacovich autore di una doppia-doppia con 14 punti e 11 rimbalzi seguito da Alessandro Sperduto con 14 e Nicolas Morici con 13. Per gli ospiti 20 punti di Guariglia, 17 di Miaschi e 15 di Pacher. Non c’è Cohill nello starting five di Damiano Pilot che manda in campo Meluzzi, Morici, Ambrosin, Chiarastella e Polacovich; Alex Finelli risponde con Miaschi, Vitali, Harris, Pacher e Guariglia. Agrigento parte fortissimo con due triple consecutive di Morici per il 6-0 che promette bene. Tuttavia è un illusione. La risposta dei biancoblù ospiti è affidata ai canestri di Guariglia che rimettono subito in carreggiata Treviglio. Il primo quarto è una lotta punto a punto che si conclude in perfetta parità (18-18). Il copione non cambia nella seconda frazione. Trascinati da Polacovich (già a quota 10 punti personali), i padroni di casa cercano di guadagnare un po’ di inerzia senza riuscire a scappare dagli avversari che rimangono perfettamente in scia. A pochi secondi dal termine della frazione (36-37) Ambrosin è in lunetta per i tiri liberi che varrebbero il contro sorpasso ma un cambio della decisione arbitrale finisce per congelare il punteggio alla seconda sirena. Nel terzo quarto il canovaccio non cambia e la terza sirena fissa il punteggio sul 50-50. Negli ultimi 10′ Agrigento illude: i biancazzurri, infatti, piazzano un 7-0 che fa ben sperare (57-50). Gli ospiti, per nulla intimoriti, mettono subito le cose in chiaro grazie ad un super Miaschi autore di quattro triple consecutive che costringono Pilot alla sospensione. La reazione dei padroni di casa, tuttavia, non c’è e Agrigento non riesce più ad invertire la rotta fino al 69-76 con cui si chiude il match. I biancazzurri adesso avranno l’opportunità di rifarsi con il secondo match consecutivo in casa contro la Luiss Roma. Palla a due fissata per le 18 di domenica 28 ottobre.

Moncada Energy Group Agrigento 69 – Gruppo Mascio Treviglio 76

Fortitudo Agrigento: Sperduto 14, Ambrosin 11, Chiarastella 8, Polacovich 14, Morici 13, Traoré, Caiazza, Peterson 4, Meluzzi 5, Ronca. All.: Pilot.

Blu Basket Treviglio: Vitali 2, Harris 9, Pacher 15, Guariglia 20, Giuri 7, Miaschi 17, Barbante, Sacchetti 6, Cerella, Pollone. All.: Finelli.

Arbitri: Alessandro Costa, Umberto Tallon e Vincenzo Di Martino.

Note: parziali: 18-18, 18-19, 15-13, 17-11