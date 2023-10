Il Centro Commerciale Città dei templi celebra il suo 11° compleanno con una grande festa, ospiti speciali e una torta gigante!

Una maxi torta, brindisi e ospiti d’eccezione per celebrare l’11° compleanno del Centro Commerciale Città dei templi. A fare gli orni di casa l’amministratore delegato Carlo Vallardi e il direttore del centro Elisa La Rocca. Salvo La Rosa, e il carismatico comico cabarettista Giuseppe Castiglia hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente in galleria . Con il suo umorismo irresistibile, Castiglia ha conquistato il pubblico con la sua comicità schietta e le sue storie esilaranti. La Rosa e Castiglia hanno inoltre concesso foto e selfie a tutti i fan mentre la talentuosa cantautrice Anna Laura Princiotto ha incantato il pubblico con la sua voce incantevole Un momento di condivisione in un luogo che ornai rappresenta un centro di aggregazione e ritrovo per famiglie e giovani. A breve le video con le interviste…