Finisce 3-2 la partita tra Real Casalnuovo e Akragas. Un incontro combattuto che vede le due squadre lottare fino alla fine per portare a casa punti preziosi. A sbloccare il risultato per i padroni di casa Reginaldo che porta in vantaggio il Real Casalnuovo segnando su rigore al 35° del primo tempo. A raddoppiare Carnevale al 7° del secondo tempo. Ma l’ Akragas non si abbatte e al 14° accorcia le distanze con la splendida rete di Grillo. Ma per i biancazzurri arriva un cartellino rosso. Fuori Rechichi. Per mezzora l’ Akragas rimane in dieci. Al 90° Dore porta il risultato sul 3-1. Al 5° del recupero pero arriva Trombino che realizza il goal dagli 11 metri. Termina sul 3- 2 l’ incontro. Un risultato che premia i padroni di casa.

Il tabellino

REAL CASALNUOVO – AKRAGAS 3-2 (1-0)

REAL CASALNUOVO: Rossi, Piga (25’ st Sgambati), Dore, Pinna (13’ pt Vivacqua), Reginaldo (47’ st Sarno), Carnevale (25’ st Camorani), Sosa, Pezzi, Galizia (39’ st Croce), Buchicchio, Bonavita. A disposizione: Viola, Castellano, Cannavaro, Salierno. Allenatore: Esposito

AKRAGAS: Sorrentino, Pantano (1’ st Mannina), Cipolla, Rodriguez (1’ st Baio), Llama, Sanseverino (26’ st Trombino), Petrucci (10’ st Scozzari), Rechichi, Pugliesi (1’ st Marrale), Grillo, Di Mauro. A disposizione: Busa, Rossi, Bruno, Di Stefano. Allenatore: Coppa

ARBITRO: Cortese di Bologna

ASSISTENTI: De Marzo di Bari e Magnifico di Bari

MARCATORI: 35’ pt rig. Reginaldo (RC), 7’ st Carnevale (RC), 14’ st Grillo (A), 45’ st Dore (RC), 95’ st rig. Trombino (A)

NOTE: AMMONITI: Vivacqua (RC), Dore (RC), Mannina (A), Rossi (RC), Llama (A), Galizia (RC). ESPULSO: Rechichi (A)